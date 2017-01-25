Конкуренция на сумском троллейбусном тендере может усилиться На сумской тендер по закупке 4 троллейбусов может зайти дилер троллейбусов «Дніпро Т203», которые собираются методом крупноузловой сборки в Днепре на базе троллейбусов «МАЗ-ЭТОН Т203».

Об этом на своей странице в фейсбуке написал эксперт по траснпорту Александр Мироненко.

«Поставщик этих троллейбусов ООО "Литан" стал победителем тендера в Краматорске, предложив за 4 троллейбуса со 100% низким уровнем пола с учетом дополнительной гарантии 17,790 млн., т.е. 4,450 млн. за единицу.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-12-16-002059-b/

https://auction.openprocurement.org/tenders/848aff583c3b4aa1a823f0049c2dcd53

Комплектация, которая будет поставляться в Краматорск, практически полностью идентична той, которую хочет получить КП "Електроавтотранс" - это и наличие 100% низкого пола, кондиционера водителя, видеорегистратора, Wi-Fi, электронного табло со звуковой системой оповещения, счетчика учета электроэнергии и контроля утечки тока за исключением наличия системы видеонаблюдения салона - ее в Крамоторском тендере заказчик не запросил.

Таким образом, учитывая, что в Сумах ожидаемая цена закупки четырех троллейбусов составляет 20 млн. грн, т.е. 5 млн. за единицу, стоит ожидать появление нового поставщика на нашем тендере.

Ранее уже сообщал, что под технические характеристики сумского тендера проходят минимум 4 модели троллейбусов: БКМ 321 Белкоммунмаш, Богдан Т701, ЛАЗ Е183, Эталон Т12, Электрон Т191. Теперь в список добавилась модель Днипро Т203.

Учитывая, с какой ценой производители/дилеры поставляли технику городам Украины в 2016 году и как оформляли документы, наибольшие шансы на победу в Сумах имеют поставщики троллейбусов БКМ 321 (Беларусь), Богдан Т701 (Луцк) и Эталон Т12 (Чернигов/Борисполь), а теперь уже и Днипро Т203», - написал Мироненко.