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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:111

На Роменщине селяне протестовали против заниженной закупочной цены на молоко

Ситуацию по снижению уровня закупочных цен на молоко и возмущением этим жителей нескольких сельских советов Роменского района рассматривали во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

«С начала года на правительственную горячую линию и в областной контактный центр поступило немало обращений от граждан по вопросам низкой закупочной цены на молоко, - прокомментировал ситуацию заместитель председателя облгосадминистрации Николай Подопригора. - На прошлой неделе мы провели совещание, где обратились с просьбой к молокозаводам вернуть закупочную цену 5 гривен. Но, к сожалению, к нам не прислушались».

Как сообщил в режиме видеоселектора председатель Роменской райгосадминистрации Валерий Билоха, за последнюю неделю закупочная цена на молоко с 5 гривен снизилась до 4. В связи с этим жители сел Ярошовка и Новая Гребля отказались сдавать молоко. Им вроде бы пообещали, что цену повысят, но этого не произошло до сих пор. И уже вчера север района - жители Рипчанского и Рогинского сельских советов, всего около 100 человек, блокировали транспортные средства собирателей молока. Если в некоторых селах было принято решение просто не сдавать молоко, то в других сельских советах часть селян решила вообще не пускать молокосборников на территорию населенных пунктов.

Сейчас Роменская райгосадминистрация планирует создать сельскохозяйственный обслуживающий кооператив по заготовке и переработке молочной продукции на территории Раменского района. Руководство района уже обратилось к ЧП «Рось» Роменского молочного комбината о передаче будущему кооперативу холодильного оборудования, которое находится в 9 населенных пунктах района.

Общество Молоко
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