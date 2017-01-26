В Сумах патрульные задержали наркомана, который кайфовал прямо на улице

На месте происшествия к инспекторам обратился заявитель, который сообщил, что видел неизвестного, который имел признаки опьянения. Через несколько минут неизвестный уже лежал на земле.
Когда патрульные стали приводить гражданина в себя, то обнаружили в его руке шприц, который почти полностью был заполнен неизвестным веществом. Сам же человек вел себя неадекватно и имел признаки наркотического опьянения. Как выяснилось, ранее гражданин имел проблемы с законом за незаконный оборот наркотических веществ.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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