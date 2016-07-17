В Сумах возле речки высыпали грузовик мусора

11 февраля, около 12 часов, неравнодушный гражданин стал свидетелем ситуации, когда автомобиль сваливал большое количество мусора вблизи реки на улице 2-й Красносельской. Не теряя времени, мужчина вызвал на место происшествия патруль.
Экипаж патрульной полиции оперативно прибыл на место правонарушения. Там инспекторы обнаружили грузовик ЗИЛ и кучу мусора рядом. Заявитель и еще несколько свидетелей указали на автомобиль и сообщили, что именно он высыпал мусор.
Полицейские составили на водителя протокол по статье 152 (нарушение правил в сфере благоустройства) КоАП. Санкция указанной статьи предусматривает штраф от 340 до 1360 гривен, решение будет принимать административная комиссия (статья 218 КУоАП).
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