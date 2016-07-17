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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:47283

В Сумах возле речки высыпали грузовик мусора

Сумские патрульные составили протокол за несанкционированную разгрузку мусора.

11 февраля, около 12 часов, неравнодушный гражданин стал свидетелем ситуации, когда автомобиль сваливал большое количество мусора вблизи реки на улице 2-й Красносельской. Не теряя времени, мужчина вызвал на место происшествия патруль.

Экипаж патрульной полиции оперативно прибыл на место правонарушения. Там инспекторы обнаружили грузовик ЗИЛ и кучу мусора рядом. Заявитель и еще несколько свидетелей указали на автомобиль и сообщили, что именно он высыпал мусор.

Полицейские составили на водителя протокол по статье 152 (нарушение правил в сфере благоустройства) КоАП. Санкция указанной статьи предусматривает штраф от 340 до 1360 гривен, решение будет принимать административная комиссия (статья 218 КУоАП).

Право Загрязнение Мусор
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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