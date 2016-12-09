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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:47259

В Сумах расследуют злоупотребления властью у фискалов

Начато уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью сотрудниками Сумской таможни ГФС.

Прокуратурой Сумской области начато досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением сотрудниками Сумской таможни ГФС, повлекших тяжкие последствия. Сведения в ЕРДР внесены 13 февраля по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Речь идет о возможной подделке таможенных деклараций, в результате чего в бюджет не поступило платежей на сумму более 6 млн грн. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления всех обстоятельств уголовного правонарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право ГФС Злоупотребление
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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