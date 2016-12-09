В Сумах расследуют злоупотребления властью у фискалов Начато уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью сотрудниками Сумской таможни ГФС.

Прокуратурой Сумской области начато досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением сотрудниками Сумской таможни ГФС, повлекших тяжкие последствия. Сведения в ЕРДР внесены 13 февраля по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Речь идет о возможной подделке таможенных деклараций, в результате чего в бюджет не поступило платежей на сумму более 6 млн грн. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления всех обстоятельств уголовного правонарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.