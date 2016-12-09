В Сумах расследуют злоупотребления властью у фискалов

Прокуратурой Сумской области начато досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением сотрудниками Сумской таможни ГФС, повлекших тяжкие последствия. Сведения в ЕРДР внесены 13 февраля по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Речь идет о возможной подделке таможенных деклараций, в результате чего в бюджет не поступило платежей на сумму более 6 млн грн. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления всех обстоятельств уголовного правонарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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