Конец самоуправству: Сумскому управлению Гоструда запретили навязывать бизнесу психофизиологическую экспертизу Государственная служба Украины по вопросам труда указала управлению Гоструда в Сумской области на недопустимость в акте проверки предприятия фиксировать соблюдение субъектом хозяйствования требований ст. 5 Закона Украины «Об охране труда», в частности проведение психофизиологической экспертизы.

Так руководитель Гоструда Украины Роман Чернега отреагировал на обращение Шосткинского казенного завода «Импульс» по поводу несогласия с актом проверки, проведенной в конце прошлого года. В письме Р.Чернеги сказано: в акте проверки казенного предприятия имеет место фиксация нарушений, которые не соответствуют требованиям к оформлению унифицированной формы акта, в частности проведение психофизиологической экспертизы.

Кроме того, Р.Чернега указал своим сумским подчиненным на нарушение требований законодательства и пробелы в обучении:

«Отдельно обращаем внимание, что законодательством не урегулирован вопрос порядка проведения психофизиологической экспертизы, получения заключения психофизиологической экспертизы работниками и периодичности ее проведения.

Следовательно, пункты раздела V Акта проверки Казенного предприятия «Шосткинского казенного завода «Импульс» о несоблюдении субъектом хозяйствования требований статьи 5 Закона Украины «Об охране труда» в части проведения психофизиологической экспертизы, внесены неправомерно и поэтому не должны предусматривать применение мер реагирования относительно предприятия.

С целью недопущения в дальнейшем аналогичных случаев нарушения требований законодательства по оформлению Унифицированной формы Акта, Гоструда поручает дисциплинарной комиссии Управления рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности должностных лиц, которые допустили данные нарушения, а также предлагает рассмотреть этот вопрос во время проведения обучения инспекторского состава Управления», - говорится в письме Гоструда Украины.

Таким образом, еще раз подтвердилась неправомерность требований управления Гоструда в Сумской области в обязательном порядке подвергать работников предприятий всех форм собственности, которые сталкиваются с работами повышенной опасности, психофизическому анализу. Об этом самоуправстве чиновников мы писали в ноябре прошлого года http://www.dancor.sumy.ua/articles/law/187201