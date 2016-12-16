Президент уволил начальника управления СБУ в Сумской области Президент Петр Порошенко сменил Юрия Гончарова на Владислава Косинского.

В указах Президента №34 и №35 от 14 февраля говорится о перестановке руководящих кадров СБУ в пяти областях. В частности, на должность начальника управления СБУ в Запорожской области назначен Александр Хилько вместо Александра Шмитько, управления СБУ в Николаевской области - Алексей Лях вместо Александра Калинина, в Сумской области - Владислав Косинский вместо Юрия Гончарова, в Херсонской области - Данил Доценко вместо Олега Зубкова, в Тернопольской области Виталия Найду вместо Алексея Ушанова.

Также были назначены - Климчук Александр Васильевич - начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины; Кононенко Виктор Ионасович - начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины; Петров Алексей Геннадьевич - начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.