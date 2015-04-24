Экс-заместителей прокурора Сум подозревают в прессовании сумского Майдана Экс-заместителям прокурора Сум сообщили о подозрении в незаконных действиях в отношении протестующих

Бывшим заместителям прокурора города Сумы сообщили о подозрении относительно неправомерных действий в отношении участников мирных акций протеста в начале 2014 года, сообщили в пресс-службе ГПУ.

По результатам собранных доказательств объявлено подозрение бывшим заместителям прокурора города Сумы, которым инкриминируется организация и координация действий подчиненных работников по привлечению участников мирных акций протеста к уголовной ответственности, покушения на незаконное содержание под стражей, совершенные с целью незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Отмечается, что один из подозреваемых в настоящее время занимает должность начальника отдела прокуратуры Сумской области.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя), ч. 1 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.2 ст.371 (заведомо незаконные задержания, привод, домашний арест или содержание под стражей), ст.340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) УК Украины.

В суд внесено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

Также отмечается, что относительно других соучастников этих преступлений досудебное расследование продолжается, в розыске находится бывший начальник ГУМВД Украины в Сумской области.