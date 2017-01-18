В Сумах снова отключат воду Из-за аварии будет остановлен Тополянский водозабор.

Сегодня, 15 февраля, в 10:00 будет приостановлена работа Тополянской насосной станции. Остановка водозабора вызвана необходимостью устранить порыв водопровода диаметром 700 мм по ул. Мусоргского, 51. С 10:00 временно без воды останутся жители Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянской и улиц прилегающих к ней. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.