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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:061

В Сумах снова отключат воду

Из-за аварии будет остановлен Тополянский водозабор.

Сегодня, 15 февраля, в 10:00 будет приостановлена работа Тополянской насосной станции. Остановка водозабора вызвана необходимостью устранить порыв водопровода диаметром 700 мм по ул. Мусоргского, 51. С 10:00 временно без воды останутся жители Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянской и улиц прилегающих к ней. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.

Общество Отключение воды
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