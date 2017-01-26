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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:44147

На Сумщине молдаване пытались подкупить пограничников рублями

Очередные попытки дачи неправомерной выгоды персонал Сумского отряда зафиксировал в пункте пропуска «Екатериновка».

В пункт пропуска «Екатериновка» в пешем порядке на вход в Украину с разницей в 1 час прибыли двое граждан Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля мужчины предоставили пограничникам паспортные документы и денежное вознаграждение в размере 1500 российских рублей каждый за беспрепятственное пересечение государственной границы Украины, а именно за проставление в их паспортах соответствующих отметок Госпогранслужбы Украины с целью продления срока регистрации на территории Российской Федерации.

В действиях иностранцев, по украинскому законодательству, содержатся признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений, а самих правонарушителей передали работникам полиции для принятия соответствующих правовых решений, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Взятка Пограничники
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