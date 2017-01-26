Россиянин пытался подкупить сумских пограничников Очередную попытку дачи неправомерной выгоды персонал Сумского отряда зафиксировал в пункте пропуска «Великая Писаревка».

В пункте пропуска «Великая Писаревка» гражданин России предлагал пограничнику взятку. Во время осуществления пограничного контроля мужчина, с целью «решения вопроса» беспрепятственного пересечения границы на вход в Украину, предложил пограничнику неправомерную выгоду в размере 200 долларов США. Как впоследствии выяснилось, он превысил установленный срок пребывания на территории Украины.

В его действиях, по украинскому законодательству, содержатся признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас пограничники приняли все необходимые меры для прекращения выявленного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующих правовых решений, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.