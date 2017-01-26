На Сумском автовокзале поймали буйных наркоманов

Инцидент произошел 12 февраля, около 17 часов, на улице Степана Бандеры. Внимание инспекторов привлекли двое мужчин, которые имели признаки алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок на территории автовокзала.
Общаясь с блюстителями порядка, граждане нервничали. Когда полицейские сообщили, что сейчас будет проведена поверхностная проверка, один из них бросился наутек. Убегая, он выбросил из кармана бумажный сверток.
Патрульные догнали и задержали мужчину, применив к нему наручники. На место происшествия вызвали следователей. В свертке находилось вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое. По данному факту проводится проверка.
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