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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:15209

На Сумском автовокзале поймали буйных наркоманов

Пытаясь избежать ответственности 30-летний сумчанин бежал от патрульных, при этом выбросил сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Инцидент произошел 12 февраля, около 17 часов, на улице Степана Бандеры. Внимание инспекторов привлекли двое мужчин, которые имели признаки алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок на территории автовокзала.

Общаясь с блюстителями порядка, граждане нервничали. Когда полицейские сообщили, что сейчас будет проведена поверхностная проверка, один из них бросился наутек. Убегая, он выбросил из кармана бумажный сверток.

Патрульные догнали и задержали мужчину, применив к нему наручники. На место происшествия вызвали следователей. В свертке находилось вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое. По данному факту проводится проверка.

Право Наркотики
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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