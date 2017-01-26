В Сумах поймали кладбищенского металлиста Патрульные задержали мужчину, который причастен к похищению металлического забора на кладбище.

12 февраля, около 16 часов, патрульные получили сообщение о краже на кладбище на улице Скрябина. На месте происшествия 51-летняя заявительница пояснила, что обнаружила кражу ограждения вокруг могилы своей матери. Вблизи указанного места полицейские обнаружили отсутствие еще нескольких частей ограждения.

Также, неподалеку инспекторы обнаружили санки, на которых в мешке лежали похищенные металлические части забора и спортивная сумка с большим количеством мешков. На снегу полицейские увидели следы обуви.

Проследовав в указанном по следам направлении, стражи порядка обнаружили мужчину, который ползком между могилами пытался покинуть место происшествия. Им оказался 37-летний сумчанин. Во время общения с инспекторами он нервничал и не мог объяснить цель пребывания на кладбище. Следы его обуви полностью совпадали с оставленными у забора.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.