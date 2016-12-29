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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:45197

Минздрав не утвердил проект госпитальных округов на Сумщине

В Министерстве здравоохранения вернули проект госпитальных округов Сумщины на доработку.

То есть не согласовали предложенный вариант объединения больниц из близлежащих районов в 6 округов. Заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк назвал причиной несоответствие методике, прописанной в постановлении Кабмина № 932, а именно недостаточное количество населения в Роменском и Глуховском округах. Там речь идет о минимум 120 тыс. населения на один округ, тогда как в Глуховском всего 84 тысячи, а в Роменском - 117 тыс., сообщает UA:СУМИ.

«Мы не можем это отправлять на Кабинет Министров, так как оно не соответствует законодательству», - пояснил Павел Ковтонюк.

Кроме этой нормы, в постановлении указано, что в округе должна быть многопрофильная больница и расстояние до нее из самой отдаленной точки не более 60 минут езды. Эксперт Реанимационного пакет реформ по вопросам здравоохранения Зоряна Черненко назвала эти условия общими и считает, что для того, чтобы определить границы округа нужно иметь документ от Минздрава с определенной методикой, критериями, требованиями, условиями для учреждений и территорий. Например, состояния дорог или реальной численности населения. «На сегодня такого документа нет, поэтому любые оценки имеют лишь субъективный характер», - отметила эксперт.

Предложенный проект предусматривал создание в пределах области шести госпитальных округов: Сумской округ с центром в Сумах включал в себя больницы из Лебединского, Краснопольского и Белопольского районов. В Конотопе должны были  обслуживать жителей Конотопского, Бурынского и Кролевецкого районов. За Ахтыркой закрепили Ахтырский, Великописаревский и Тростянецкий районы. Ямпольский, Середина-Будский и Шосткинский образовали Шосткинский госпитальный округ. Роменский округ состоял из Недригайловского, Липоводолинского и Роменского. Глуховский округ образовали из Глуховского и Путивльского районов.

«Согласно методики, если правильно все обсчитывать, нужно 4 округа. Единственный аргумент для меня сначала был, что могли бы быть Ромны, это то, что мы вытянута область, пограничная. Качество дорог плохое и очень трудно добираться скорым и обычному транспорту», - рассказал директор центра местного самоуправления Александр Хоруженко. По его словам, создание Глуховского госпитального округа лоббировал через политическую группу в облсовете народный депутат Андрей Деркач. «А Ромны - они планировались и до того, там и лоббизма не было, был здравый расчет по инфраструктуре. Теперь получается, что его нет», - прокомментировал Хоруженко.

Общество Госпитальные округа Здравоохранение
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