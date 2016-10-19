В Шостке подожгли автомобиль депутата горсовета 14 февраля около 17.45, на стадионе «Свема» подожгли автомобиль депутата городского совета.

Огонь удалось потушить до приезда пожарных, благодаря помощи неравнодушных граждан. Рядом с автомобилем обнаружен факел.

На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС и полиции. Правоохранители прибыли примерно через 40 минут после вызова, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.