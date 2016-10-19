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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06245

В Шостке подожгли автомобиль депутата горсовета

14 февраля около 17.45, на стадионе «Свема» подожгли автомобиль депутата городского совета.

Огонь удалось потушить до приезда пожарных, благодаря помощи неравнодушных граждан. Рядом с автомобилем обнаружен факел. 

На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС и полиции. Правоохранители прибыли примерно через 40 минут после вызова, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.

Право Поджог авто
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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