В Сумах снова будут отключать свет В пятницу, 17 февраля, в Сумах будут временно обесточивать некоторые улицы.

Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго». Отключения связаны с ремонтными работами на воздушных линиях, электрооборудовании и подключением новых абонентов. С 9:00 до 15:00 обесточат ул. Владимирскую (д. №№ 45-57, 52-62), ул. Конотопской битвы (д. №№ 43-69, 56-84); с 8:00 до 15:00 - ул. Передовую (д. №№ 76,90), ул. Битицкую (д. № 79), пер. Битицкий, ул. 1-ю Севастопольскую (д. №№ 53-67, 60-80); с 9:00 до 12:00 - ул. Ильинскую (д. №№ 30-46, 21-41), ул. Данила Галицкого (д. №№ 47-49); с 9:00 до 15:00 - ул. Владимирскую (д. №№ 15-43, 18-50), ул. Римского-Корсакова (д. № 46). После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.