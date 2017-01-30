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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах снова будут отключать свет

В пятницу, 17 февраля, в Сумах будут временно обесточивать некоторые улицы.

Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго». Отключения связаны с ремонтными работами на воздушных линиях, электрооборудовании и подключением новых абонентов.

С 9:00 до 15:00 обесточат ул. Владимирскую (д. №№ 45-57, 52-62), ул. Конотопской битвы (д. №№ 43-69, 56-84);

с 8:00 до 15:00 - ул. Передовую (д. №№ 76,90), ул. Битицкую (д. № 79), пер. Битицкий, ул. 1-ю Севастопольскую (д. №№ 53-67, 60-80);

с 9:00 до 12:00 - ул. Ильинскую (д. №№ 30-46, 21-41), ул. Данила Галицкого (д. №№ 47-49);

с 9:00 до 15:00 - ул. Владимирскую (д. №№ 15-43, 18-50), ул. Римского-Корсакова (д. № 46).

После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.

Общество Отключение света
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