В Сумах снова будут отключать свет В четверг, 16 февраля, в Сумах будут временно обесточивать некоторые улицы.

Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго». Отключения связаны с ремонтными работами на воздушных линиях, электрооборудовании и подключением новых абонентов.

С 8:00 до 16:00 света не будет по ул. Парнянская (д. №№ 15-35), ул. Ковпака (д. №№ 3-39, 2-32);

с 9:00 до 16:00 - по ул. Владимирская (д. №№ 2-18, 3-13), ул. Конотопской битвы (д. №№ 31-41, 34-54).

После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.