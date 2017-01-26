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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19129

В Сумах снова будут отключать свет

В четверг, 16 февраля, в Сумах будут временно обесточивать некоторые улицы.

Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго». Отключения связаны с ремонтными работами на воздушных линиях, электрооборудовании и подключением новых абонентов.

С 8:00 до 16:00 света не будет по ул. Парнянская (д. №№ 15-35), ул. Ковпака (д. №№ 3-39, 2-32);

с 9:00 до 16:00 - по ул. Владимирская (д. №№ 2-18, 3-13), ул. Конотопской битвы (д. №№ 31-41, 34-54).

После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.

Общество Отключение света
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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