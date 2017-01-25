В Сумах городские власти продолжают отнекиваться от больших автобусов

Ответ на онлайн-петицию

За результатами розгляду електронної петиції «Закупівля великих автобусів зі 100% низьким рівнем підлоги» інформуємо про наступне.

Перш за все зазначаємо, що закупівля комунальних автобусів великої місткості (пасажиромісткість понад 100) не є вирішенням питання щодо забезпечення наявності такого рухомого складу на всіх маршрутах міста, оскільки згідно із чинним законодавством призначення перевізника на маршрут здійснюється виключно на конкурсних засадах. Законодавством встановлено рівні умови для конкурсного відбору перевізників незалежно від організаційно-правової форми підприємств.

За результатами опрацювання питання виділення з міського бюджету коштів на закупівлю 20-ти автобусів великої місткості КП СМР «Електроавтотранс» дійшло до висновку про недоцільність такого заходу з наступних підстав:

1. відсутність на підприємстві належної ремонтної бази;

2. неефективне використання місткості великогабаритного автобуса у «міжпікові» години;

3. більші витрати палива автобусів великої місткості порівняно з автобусами середньої місткості;

4. середня вартість автобуса великої місткості на сьогодні складає близько 4 млн. грн., що удвічі більше порівно з вартістю автобуса середньої місткості;

5. транспортна схема м. Суми не розрахована на експлуатацію автобусів великої місткості.

Так, з технічного боку значна частина міської мережі не пристосована для використання великогабаритних автобусів через відсутність розворотних кілець, ширина дороги не відповідає вимогам ДБН.

Щодо використання вільного залишку коштів міського бюджету повідомляємо, що згідно із вимогами бюджетного законодавства спочатку міською радою приймається рішення про виконання міського бюджету за попередній рік, в якому обґрунтовується наявність та обсяг таких коштів чи їх відсутність. Так, проект рішення Сумської міської ради «Про звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік» планується внести на розгляд чергової сесії Сумської міської ради у лютому цього року. Рішення Сумської міської ради щодо використання вільного залишку коштів буде підготовлено департаментом фінансів, економіки та інвестицій та внесено на розгляд чергову сесію Сумської міської ради у березні цього року. Тому питання щодо використання вільного залишку коштів міського бюджету є не на часі.

Окрім того звертаємо Вашу увагу на те, що міська цільова (комплексна) Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 24.12.2015 року № 150-МР (зі змінами), розроблена із застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі, що передбачає використання результативних показників. Такі показники дають змогу чітко показати ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат тощо. З огляду на викладене вище та беручи до уваги п. 5, 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України щодо дотримання принципів обґрунтованості, ефективності та результативності бюджетної системи України повідомляємо, що за наявною у петиції інформацією неможливо забезпечити підготовку проектів рішень Сумської міської ради стосовно виділення коштів на відповідні цілі та їх розгляд Сумською міською радою з причини необґрунтованості загального обсягу фінансових ресурсів та кількості рухомого складу, що необхідно придбати. Зокрема, щодо показника кількості рухомого складу інформуємо, що рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради № 332 від 21.06.2016 «Про організацію перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах м. Суми» (зі змінами) максимальна кількість рухомого складу на міських автобусних маршрутах, що обслуговуються КП СМР «Електроавтотранс», складає 19 одиниць (маршрути № 57а, 59, 59а, 62 та 63). Дані щодо обґрунтування показника вартості рухомого складу, виходячи із сучасного стану цін на міські автобуси великої місткості на вітчизняному ринку, у петиції не зазначено.

Зважаючи на резонансність порушених у петиції питань, враховуючи необхідність задоволення інтересів територіальної громади м. Суми відділом транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради спільно з КП СМР «Електроавтотранс» в поточному місяці буде проведено:

1. ціновий моніторинг за електронною системою закупівель з метою розрахунку середньої вартості 1 автобуса великої місткості;

2. розрахунок оптимальної кількості автобусів великої місткості, що необхідно придбати для КП СМР «Електроавтотранс», (з урахуванням наявної кількості технічно справних автобусів підприємства; автобусних маршрутів загального користування, які обслуговує підприємство та потенційно обслуговуватиме за результатами наступного транспортного конкурсу; пасажиропотоку тощо);

3. загальну вартість придбання автобусів, виходячи із вище поданих пунктів.

На основі отриманої таким чином інформації будуть розроблені проекти рішень Сумської міської ради з питань внесення змін до міського бюджету на 2017 рік, міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки та подано постійній комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики для внесення пропозиції щодо розгляду відповідних питань Сумською міською радою.

З метою врахування громадських інтересів також вважаємо за необхідне організувати та провести громадські слухання із вказаних питань до початку їх розгляду на засіданні сесії Сумської міської ради.

Міський голова О.М. Лисенко