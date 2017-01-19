Сумчане вряд ли дождутся маршруток онлайн

Ответ на электронную петицию

За результатами розгляду електронної петиції «Онлайн мониторинг городских автобусов, троллейбусов и маршруток»» інформуємо про наступне.

Повідомляємо, що наразі за результатами розгляду адміністративної справи судом першої інстанції було визнано протиправним рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.09.16 № 473 «Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми». У зв’язку із цим виконавчим комітетом Сумської міської ради подано апеляційну скаргу на відповідну постанову суду. До прийняття остаточного рішення по адміністративній справі апеляційним судом будь-яких дій з боку виконавчого комітету Сумської міської ради не може бути вчинено (зокрема, проведення транспортного конкурсу, прийняття нових рішень чи внесення змін до чинних рішень виконавчого комітету Сумської міської ради щодо Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми).

Слід зазначити, що умовами проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми, затвердженими рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.09.16 № 473, передбачено обов’язкову наявність в автобусах GPS/GPRS-контролю. При цьому обов’язок перевізника щодо забезпечення рухомого складу засобами GPS/GPRS-контролю передбачено в Договорі про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми, затвердженого рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.11.15 № 626. Цей Договір є двостороннім і не стосується виконання зобов’язань на користь третіх осіб.

На сьогодні правовідносини щодо диспетчеризації маршруту за допомогою засобів GPS урегульовані чинним Договором про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми. При цьому договірні відносини не регулюють питання відображення продукованої засобами GPS інформації у вільному доступі, а також надання доступу третім особам до «моніторингу GPS». Зважаючи на те, що системи GPS-контролю є власністю суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, доступ третіх осіб до цих систем здійснюється виключно за згодою її власників. Окрім того в аспекті роботи системи в режимі on-line у відкритому доступі необхідним є вирішення питань, пов’язаних із вартістю програмного забезпечення з відповідними функціями та його обслуговуванням. При цьому з огляду на положення чинного законодавства проблемним є як залучення коштів міського бюджету на такі цілі, так і коштів суб’єктів господарювання (перевізників). Таким чином, в перспективі порушене питання має реалізуватися з урахуванням вимог чинного законодавства та договірних умов, а не шляхом прийняття рішення виконавчого комітету Сумської міської ради.

В частині впровадження системи GPS у міському комунальному транспорті в режимі on-line у відкритому доступі повідомляємо наступне.

Згідно із міською цільовою (комплексною) Програмою розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24.12.15 № 150-МР (зі змінами), та рішенням Сумської міської ради від 26.10.16 № 1301-МР «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» КП СМР «Електроавтотранс» у 2016 році було придбано за кошти міського бюджету датчики GPS, програмне забезпечення GPS для 28 тролейбусів та 20 автобусів. Після транспортного конкурсу та монтажу придбаних GPS систем планується створення інформаційного ресурсу (в Internet мережі) з можливістю on-line відображення роботи комунального транспорту у вільному доступі.

Міський голова О.М. Лисенко