Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:041

От реализации бесхозного имущества бюджет получил 840 тысяч гривен

В прошлом году специалистами Государственной налоговой инспекции в г. Сумах выявлено и взято на учет имущества с признаками бесхозяйного на сумму 882,2 тысячи гривен.

От реализации имущества и товаров широкого потребления, которые перешли в собственность государства, в бюджеты всех уровней было направлено 839,4 тысяч гривен, из которых 424,6 тысяч получила местная община.

Перечень бесхозного имущества пополнили: посевы подсолнечника (131,8 тысяч гривен), запасные части к транспортным средствам (136,1 тысяч гривен), женская одежда, мобильные телефоны и другие мелкие товары.

Специалистами Государственной налоговой инспекции в г. Сумах на постоянной основе проводятся мероприятия с целью выявления имущества, которое не имеет хозяина, реализуют его, а полученные средства передают в доход государства.

Следует помнить, что реализация бесхозного имущества, перешедшего в собственность государства, проводят уполномоченные торговые организации на конкурсных условиях - через аукционы или биржевые торги.

Общество Бесхозное имущество Налоги
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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