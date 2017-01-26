От реализации бесхозного имущества бюджет получил 840 тысяч гривен

От реализации имущества и товаров широкого потребления, которые перешли в собственность государства, в бюджеты всех уровней было направлено 839,4 тысяч гривен, из которых 424,6 тысяч получила местная община.
Перечень бесхозного имущества пополнили: посевы подсолнечника (131,8 тысяч гривен), запасные части к транспортным средствам (136,1 тысяч гривен), женская одежда, мобильные телефоны и другие мелкие товары.
Специалистами Государственной налоговой инспекции в г. Сумах на постоянной основе проводятся мероприятия с целью выявления имущества, которое не имеет хозяина, реализуют его, а полученные средства передают в доход государства.
Следует помнить, что реализация бесхозного имущества, перешедшего в собственность государства, проводят уполномоченные торговые организации на конкурсных условиях - через аукционы или биржевые торги.
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