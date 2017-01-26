От реализации бесхозного имущества бюджет получил 840 тысяч гривен В прошлом году специалистами Государственной налоговой инспекции в г. Сумах выявлено и взято на учет имущества с признаками бесхозяйного на сумму 882,2 тысячи гривен.

От реализации имущества и товаров широкого потребления, которые перешли в собственность государства, в бюджеты всех уровней было направлено 839,4 тысяч гривен, из которых 424,6 тысяч получила местная община.

Перечень бесхозного имущества пополнили: посевы подсолнечника (131,8 тысяч гривен), запасные части к транспортным средствам (136,1 тысяч гривен), женская одежда, мобильные телефоны и другие мелкие товары.

Специалистами Государственной налоговой инспекции в г. Сумах на постоянной основе проводятся мероприятия с целью выявления имущества, которое не имеет хозяина, реализуют его, а полученные средства передают в доход государства.

Следует помнить, что реализация бесхозного имущества, перешедшего в собственность государства, проводят уполномоченные торговые организации на конкурсных условиях - через аукционы или биржевые торги.