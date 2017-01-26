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Сегодня 12:19180

Сумское НПО подписало очередной договор в рамках строительства второго хранилища отходов ядерного топлива на ЧАЭС

ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» поставит крупную партию пластин скольжения в рамках реализации проекта по строительству хранилища отходов ядерного топлива (ХОЯТ-2) на Чернобыльской атомной электростанции. В целом, предприятию необходимо изготовить 1876 изделий двух типоразмеров.

По информации ведущего менеджера бюро продаж оборудования для АЭС Алексея Марченко, контрактом охватывается изготовление 938 деталей размером 2х120х1123 мм и такого же количества формата 12х120х1078 мм. 

Отгрузку планируется проводить в несколько этапов. Первая отправка на ХОЯТ-2 ожидается в конце марта, а финишировать сумским машиностроителям нужно в первые месяцы лета.

Отметим, что в прошлом году СНПО с успехом выполнило ряд договоров в рамках строительства второго хранилища отходов ядерного топлива на Чернобыльской АЭС. В частности, изготовлены партии закладных элементов и металлических конструкций, а также четыре дверных блока, один из которых предназначен для изоляции бетонного модуля, а остальные являются промежуточными. Кроме того, летом был дополнительно подписан контракт на выпуск еще одной герметичной дверной конструкции из нержавеющей стали весом около тонны. Как и предыдущие образцы, она должна гарантировать эффективную многолетнюю эксплуатацию в условиях высокой радиации. Оборудование уже изготовлено сумскими машиностроителями и одобрено представителями заказчика, так что в ближайшее время оно отправится на место своего назначения.

ХОЯТ-2 предназначено для приема, подготовки и хранения отработанных тепловыделяющих сборок и дополнительных поглотителей, которые накопились на Чернобыльской АЭС, в течение последующих ста лет.

ПАО «Сумское НПО» специализируется на производстве газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности, а также атомных электростанций.

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