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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2683

Узбек предлагал сумскому пограничнику 900 гривен взятки

Пограничники Сумщины в рамках проведения Пограничным ведомством акции «Свободные от коррупции» в очередной раз зафиксировали попытку втягивания персонала в противоправную деятельность.

14 февраля в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» гражданин Узбекистана предлагал пограничнику взятку. Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Киев - Москва» пограничники обнаружили наличие в его паспортном документе 2-х поддельных отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины.

Во время выяснения происхождения поддельных отметок, иностранец, с целью «решения вопроса» беспрепятственного пересечения границы, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 900 гривен, на что получил категорический отказ.

Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения.

В Конотопский отдел полиции направлены уведомления о противоправных деяниях, содержащих признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Взятка Пограничники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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