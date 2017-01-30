Узбек предлагал сумскому пограничнику 900 гривен взятки Пограничники Сумщины в рамках проведения Пограничным ведомством акции «Свободные от коррупции» в очередной раз зафиксировали попытку втягивания персонала в противоправную деятельность.

14 февраля в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» гражданин Узбекистана предлагал пограничнику взятку. Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Киев - Москва» пограничники обнаружили наличие в его паспортном документе 2-х поддельных отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины.

Во время выяснения происхождения поддельных отметок, иностранец, с целью «решения вопроса» беспрепятственного пересечения границы, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 900 гривен, на что получил категорический отказ.

Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения.

В Конотопский отдел полиции направлены уведомления о противоправных деяниях, содержащих признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.