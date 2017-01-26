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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:5025

Сумские пограничники задержали украинца с чужим паспортом

Сегодня, 15 февраля, в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда задержали украинца, который пытался пересечь государственную границу с чужим паспортным документом.

Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Хмельницкий - Москва» пограничный наряд обнаружил гражданина Украины, который предоставил на паспортный контроль паспортный документ гражданина Украины, в котором пограничники обнаружили признаки переклейки фотографии, что в дальнейшем было подтверждено по результатам углубленной проверки документа. Также пограничники установили, что паспортный документ не принадлежит предъявителю.

Сейчас личность 43-летнего мужчины установлена, и после проведения процессуальных действий он передан работникам полиции для проведения соответствующих следственных действий.

В Конотопский отдел полиции направлены уведомления о противоправных деяниях, содержащих признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Право Пограничники
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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