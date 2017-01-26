В Ромнах поймали наркодилера В Ромнах во время отработки района полицейские задержали ранее судимого 42-летнего мужчину, который в течение длительного времени занимался сбытом наркотиков. Во время оперативной закупки у него изъяли 250 граммов марихуаны, за которые он получил две тысячи гривен.

К сотрудникам полиции управления противодействия наркопреступности ГУНП области поступила информация о ранее судимом 42-летнем мужчине, который на территории Роменского района продает марихуану наркозависимым жителям.

Информацию решили проверить и провели оперативные мероприятия. В результате чего задокументировали факт продажи подозреваемым 250 граммов марихуаны, за которые он получил две тысячи гривен.

Мужчину сразу задержали и направили в отдел полиции, где он пояснил, что сбытом наркотиков занимается уже в течение длительного времени, в результате чего имеет неплохой доход. К тому же наркотики употребляет и сам отлично, поэтому осознавал все риски своей деятельности.

Во время проведения санкционированного обыска его дома сотрудники полиции нашли и остатки марихуаны, весом 10 граммов, которые, признался он, планировал продать. Все изъятое сотрудники полиции направили на проведение соответствующих экспертиз, по результатам которых и будет принято соответствующее решение.

Мужчине правоохранители уже объявили подозрение, а по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств», которое предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.