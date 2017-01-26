Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1020

В Ромнах поймали наркодилера

В Ромнах во время отработки района полицейские задержали ранее судимого 42-летнего мужчину, который в течение длительного времени занимался сбытом наркотиков. Во время оперативной закупки у него изъяли 250 граммов марихуаны, за которые он получил две тысячи гривен.

К сотрудникам полиции управления противодействия наркопреступности ГУНП области поступила информация о ранее судимом 42-летнем мужчине, который на территории Роменского района продает марихуану наркозависимым жителям.

Информацию решили проверить и провели оперативные мероприятия. В результате чего задокументировали факт продажи подозреваемым 250 граммов марихуаны, за которые он получил две тысячи гривен.

Мужчину сразу задержали и направили в отдел полиции, где он пояснил, что сбытом наркотиков занимается уже в течение длительного времени, в результате чего имеет неплохой доход. К тому же наркотики употребляет и сам отлично, поэтому осознавал все риски своей деятельности.

Во время проведения санкционированного обыска его дома сотрудники полиции нашли и остатки марихуаны, весом 10 граммов, которые, признался он, планировал продать. Все изъятое сотрудники полиции направили на проведение соответствующих экспертиз, по результатам которых и будет принято соответствующее решение.

Мужчине правоохранители уже объявили подозрение, а по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств», которое предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
view counter

По тематике

Сегодня 11:15

На Сумском автовокзале поймали буйных наркоманов

Пытаясь избежать ответственности 30-летний сумчанин бежал от патрульных, при этом выбросил сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое....

Сегодня 08:12

На Сумщине лечат головную боль коноплей

Почти 150 граммов марихуаны и семена конопли обнаружили правоохранители по месту жительства у двух жителей Бурынского района. И если 49-летний...

Вчера 17:48

В Сумах патрульные задержали наркомана, который кайфовал прямо на улице

11 февраля, около 14 часов, экипаж патрульных получил сообщение о неизвестном, который вероятно потерял сознание и сейчас лежит на земле...

13.02.2017 18:02

Сумские патрульные догнали 18-летнего наркомана

Патрульные задержали мужчину, который пытался убежать от них с веществом, похожим на наркотическое....

Сумчанин выращивал коноплю в собственной квартире
13.02.2017 14:00

Сумчанин выращивал коноплю в собственной квартире

Работники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области в одной из квартир многоэтажки по проспекту М.Лушпы обнаружили целую плантацию конопли....

Новости

Сумские пограничники задержали украинца с чужим паспортом
Сегодня 15:50
В облгосадминистрации убеждают, что угля на Сумской ТЭЦ хватит до конца отопительного сезона
Сегодня 15:35
Областные депутаты отказали в захоронении львовского мусора на Сумщине
Сегодня 15:23
В Ромнах поймали наркодилера
Сегодня 15:10
Россиянин пытался подкупить сумских пограничников
Сегодня 14:25
В Сумах псевдогазовщицы обокрали пенсионерку
Сегодня 13:38
В День святого Валентина на Сумщине стало на 30 семей больше
Сегодня 13:19
От реализации бесхозного имущества бюджет получил 840 тысяч гривен
Сегодня 13:04
В Сумах хотят поменять психдиспансер и областную больницу
Сегодня 12:59
В Сумах поймали кладбищенского металлиста
Сегодня 12:40
В Сумах снова будут отключать свет
Сегодня 12:19
Сумское НПО подписало очередной договор в рамках строительства второго хранилища отходов ядерного топлива на ЧАЭС
Сегодня 12:19
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.