В Ромнах поймали наркодилера

К сотрудникам полиции управления противодействия наркопреступности ГУНП области поступила информация о ранее судимом 42-летнем мужчине, который на территории Роменского района продает марихуану наркозависимым жителям.
Информацию решили проверить и провели оперативные мероприятия. В результате чего задокументировали факт продажи подозреваемым 250 граммов марихуаны, за которые он получил две тысячи гривен.
Мужчину сразу задержали и направили в отдел полиции, где он пояснил, что сбытом наркотиков занимается уже в течение длительного времени, в результате чего имеет неплохой доход. К тому же наркотики употребляет и сам отлично, поэтому осознавал все риски своей деятельности.
Во время проведения санкционированного обыска его дома сотрудники полиции нашли и остатки марихуаны, весом 10 граммов, которые, признался он, планировал продать. Все изъятое сотрудники полиции направили на проведение соответствующих экспертиз, по результатам которых и будет принято соответствующее решение.
Мужчине правоохранители уже объявили подозрение, а по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств», которое предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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