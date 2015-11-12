В Сумах хотят поменять психдиспансер и областную больницу

Заместитель председателя Сумского областного совета Татьяна Головко, депутат облсовета Эдуард Пинчук, главный врач областной клинической больницы, депутат облсовета Владимир Горох, начальник управления здравоохранения ОГА Сергей Бутенко и представители общественных организаций обсудили концепцию развития областной больницы как учреждения по оказанию высокоспециализированной медицинской помощи.
Владимир Горох рассказал, что руководство Сумщины обратилось в Кабинет Министров Украины о необходимости строительства хирургического корпуса на 350 коек по ул. Ковпака, 18. На это необходимо 350 млн грн. Если в рамках софинансирования средства будут выделены, в новом корпусе одновременно разместилась бы 21 операционная, отделение анестезиологии с койками для интенсивной терапии и отделением хронического гемодиализа.
При реконструкции 5-этажного здания стационара Сумского областного клинического психоневрологического диспансера планируется перевести из областной больницы 6 отделений терапевтического профиля на 250 коек.
Таким образом, образуется единый медицинский городок, где сконцентрируются областные лечебно-профилактические учреждения: областные клинические больницы для взрослых и детей, областной кардиологический диспансер, областной клинический госпиталь, пансионат для ветеранов войны и труда, что позволит не терять время на обследование и установление диагноза.
Понимая потребности психиатрической службы, которые должны перевести из помещений по ул. Лучанской, предлагается разместить больных в нынешних корпусах областной клинической больницы. Еще один оснащенный операционным блоком корпус может быть передан онкологическому диспансеру для улучшения условий лечения больных с онкологической патологией.
По словам Татьяны Головко, областная клиническая больница должна быть с современным медицинским оборудованием, с прекрасными условиями пребывания в ней больных. «Здесь должны быть созданы наилучшие условия для диагностики и лечения. Медики должны делать все, чтобы пациенты выходили из их заведения с надеждой на лучшее. Сейчас из-за изношенности корпусов, очереди в операционные блоки, перенасыщенности палат, отсутствия надлежащего оборудования врачи не имеют возможности в полном объеме выполнять свою работу. Поэтому мы должны прилагать максимум усилий, чтобы медработники помогали пациентам бороться с болезнями. По моему убеждению, жители области имеют право на значительно лучшие условия пребывания в больнице», - заявила Татьяна Головко.
Сергей Бутенко отметил, если удастся построить хирургический корпус и достроить психоневрологический диспансер, это улучшит условия пребывания больных, а для области это будет ощутимо. А сэкономленные финансовые ресурсы можно будет пустить на медикаментозное обеспечение, улучшение питания и материально-технических средств.
Сумская областная клиническая больница в настоящее время является главным лечебно-профилактическим учреждением для оказания высокоспециализированной медицинской помощи взрослому населению области, а по некоторым направлениям и детскому. Учреждение обслуживает 1,1 млн человек. В корпусах больницы развернуто 645 коек, при этом норматив площади на одну койку составляет 7-12 метров, а в заведении фактически от 3,5 до 5 кв. метров, что приводит к значительному скоплению больных и не дает возможности разместить необходимые кабинеты и вспомогательные помещения, обеспечить надлежащие условия пребывания больных, создание условий для работы медицинского персонала.
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