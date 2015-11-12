В Сумах хотят поменять психдиспансер и областную больницу 14 февраля в помещении областной клинической больницы состоялся «круглый стол», на котором рассматривались вопросы доступности медицинских услуг жителям Сумщины.

Заместитель председателя Сумского областного совета Татьяна Головко, депутат облсовета Эдуард Пинчук, главный врач областной клинической больницы, депутат облсовета Владимир Горох, начальник управления здравоохранения ОГА Сергей Бутенко и представители общественных организаций обсудили концепцию развития областной больницы как учреждения по оказанию высокоспециализированной медицинской помощи.

Владимир Горох рассказал, что руководство Сумщины обратилось в Кабинет Министров Украины о необходимости строительства хирургического корпуса на 350 коек по ул. Ковпака, 18. На это необходимо 350 млн грн. Если в рамках софинансирования средства будут выделены, в новом корпусе одновременно разместилась бы 21 операционная, отделение анестезиологии с койками для интенсивной терапии и отделением хронического гемодиализа.

При реконструкции 5-этажного здания стационара Сумского областного клинического психоневрологического диспансера планируется перевести из областной больницы 6 отделений терапевтического профиля на 250 коек.

Таким образом, образуется единый медицинский городок, где сконцентрируются областные лечебно-профилактические учреждения: областные клинические больницы для взрослых и детей, областной кардиологический диспансер, областной клинический госпиталь, пансионат для ветеранов войны и труда, что позволит не терять время на обследование и установление диагноза.

Понимая потребности психиатрической службы, которые должны перевести из помещений по ул. Лучанской, предлагается разместить больных в нынешних корпусах областной клинической больницы. Еще один оснащенный операционным блоком корпус может быть передан онкологическому диспансеру для улучшения условий лечения больных с онкологической патологией.

По словам Татьяны Головко, областная клиническая больница должна быть с современным медицинским оборудованием, с прекрасными условиями пребывания в ней больных. «Здесь должны быть созданы наилучшие условия для диагностики и лечения. Медики должны делать все, чтобы пациенты выходили из их заведения с надеждой на лучшее. Сейчас из-за изношенности корпусов, очереди в операционные блоки, перенасыщенности палат, отсутствия надлежащего оборудования врачи не имеют возможности в полном объеме выполнять свою работу. Поэтому мы должны прилагать максимум усилий, чтобы медработники помогали пациентам бороться с болезнями. По моему убеждению, жители области имеют право на значительно лучшие условия пребывания в больнице», - заявила Татьяна Головко.

Сергей Бутенко отметил, если удастся построить хирургический корпус и достроить психоневрологический диспансер, это улучшит условия пребывания больных, а для области это будет ощутимо. А сэкономленные финансовые ресурсы можно будет пустить на медикаментозное обеспечение, улучшение питания и материально-технических средств.

Сумская областная клиническая больница в настоящее время является главным лечебно-профилактическим учреждением для оказания высокоспециализированной медицинской помощи взрослому населению области, а по некоторым направлениям и детскому. Учреждение обслуживает 1,1 млн человек. В корпусах больницы развернуто 645 коек, при этом норматив площади на одну койку составляет 7-12 метров, а в заведении фактически от 3,5 до 5 кв. метров, что приводит к значительному скоплению больных и не дает возможности разместить необходимые кабинеты и вспомогательные помещения, обеспечить надлежащие условия пребывания больных, создание условий для работы медицинского персонала.