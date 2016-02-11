Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:191

В День святого Валентина на Сумщине стало на 30 семей больше

14 февраля, в день всех влюбленных, на свадебный рушник в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния Сумской области стали 30 брачных пар.

В этот день символический вальс Мендельсона звучал в Белополье и Бурыни, Путивле и Тростянце, в Ямпольском и Лебединском районах. Именно с 14 февраля 2017 года отсчет своей супружеской жизни начали молодожены в городе Глухове и Конотопе, в Сумах и Шостке.

Кроме того, в Сумах зарегистрировали брак в рамках пилотного проекта Министерства юстиции Украины «Брак за сутки», сообщает управление юстиции в Сумской области.

Общество День Святого Валентина Регистрация брака
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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