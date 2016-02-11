В День святого Валентина на Сумщине стало на 30 семей больше 14 февраля, в день всех влюбленных, на свадебный рушник в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния Сумской области стали 30 брачных пар.

В этот день символический вальс Мендельсона звучал в Белополье и Бурыни, Путивле и Тростянце, в Ямпольском и Лебединском районах. Именно с 14 февраля 2017 года отсчет своей супружеской жизни начали молодожены в городе Глухове и Конотопе, в Сумах и Шостке.

Кроме того, в Сумах зарегистрировали брак в рамках пилотного проекта Министерства юстиции Украины «Брак за сутки», сообщает управление юстиции в Сумской области.