В День святого Валентина на Сумщине стало на 30 семей больше

В этот день символический вальс Мендельсона звучал в Белополье и Бурыни, Путивле и Тростянце, в Ямпольском и Лебединском районах. Именно с 14 февраля 2017 года отсчет своей супружеской жизни начали молодожены в городе Глухове и Конотопе, в Сумах и Шостке.
Кроме того, в Сумах зарегистрировали брак в рамках пилотного проекта Министерства юстиции Украины «Брак за сутки», сообщает управление юстиции в Сумской области.
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