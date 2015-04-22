В Сумах благотворители передали медоборудование в детскую больницу За собранные средства XI Всеукраинской благотворительной акции «Сердце к сердцу» ее организаторы закупили современное медицинское оборудование для реанимационного отделения Сумской областной детской клинической больницы.

Благотворительная акция «Сердце к сердцу» является традиционной для нашей области. Более 10 лет волонтеры и неравнодушные люди собирают средства на приобретение медицинского оборудования для детских больниц.

Как сообщила руководитель Сумского областного отделения ВБФ «Сердце к сердцу» Кристина Сахно, средства на оборудование собирала вся Сумщина.

«В 2016 году удалось собрать 223 118 гривен. На эту сумму было закуплено оборудование для реанимационного отделения Сумской областной детской клинической больницы, а именно два пульсометра, медицинский отсос, два монитора пациента и 263 шприцов для забора медикаментов», - сообщила волонтер.

По словам врача-анестезиолога Сумской областной детской клинической больницы Александра Лобанова, эта аппаратура крайне необходима для медицинского учреждения. Она используется для наблюдения за состоянием пациента отделения реанимации.

Всего за время действия в области акции «Сердце к сердцу» волонтеры передали сумским больницам медицинской аппаратуры на сумму более 1 млн гривен.