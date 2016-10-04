В облгосадминистрации убеждают, что угля на Сумской ТЭЦ хватит до конца отопительного сезона

«Сегодня правительство провело заседание, на котором решено не прибегать к отключению электроэнергии. Проблем с углем, который использует Сумская ТЭЦ, пока нет. Однако по электрической энергии, мы зависимы от единой энергетической системы Украины. Ситуацию держим на контроле, и надеюсь, что к веерным отключениям электроэнергии дело не дойдет», - подчеркнул глава области.
Как отметил временно исполняющий обязанности начальника областного управления жилищно-коммунального хозяйства Петр Кондров, в Сумской области функционирует 3 генерирующие станции - Сумская ТЭЦ, Ахтырская ТЭЦ и Шосткинская ТЭЦ. По словам представителей предприятий, в настоящее время горючим для функционирования они обеспечены и работают в нормальном режиме. Определены объекты хозяйственной деятельности, которые не подлежат отключению от энергоснабжения.
«На случай отключения энергоснабжения в области готовы к применению 319 единиц дизельных электростанций, из них 248 - стационарных и 71 - передвижная. Кроме того, объекты здравоохранения, в частности реанимационные и хирургические отделения, обеспеченные автономными источниками электроснабжения», - добавил Петр Кондров.
По итогу заседания глава Сумской облгосадминистрации дал поручение разработать план мероприятий на случай обострения ситуации с энергоснабжением.
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