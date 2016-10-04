В облгосадминистрации убеждают, что угля на Сумской ТЭЦ хватит до конца отопительного сезона Сумщина полностью обеспечена топливом на период отопительного сезона. Об этом доложили главе облгосадминистрации Николаю Клочко на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по безаварийному прохождению отопительного сезона и устойчивому энергообеспечению жителей области.

«Сегодня правительство провело заседание, на котором решено не прибегать к отключению электроэнергии. Проблем с углем, который использует Сумская ТЭЦ, пока нет. Однако по электрической энергии, мы зависимы от единой энергетической системы Украины. Ситуацию держим на контроле, и надеюсь, что к веерным отключениям электроэнергии дело не дойдет», - подчеркнул глава области.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника областного управления жилищно-коммунального хозяйства Петр Кондров, в Сумской области функционирует 3 генерирующие станции - Сумская ТЭЦ, Ахтырская ТЭЦ и Шосткинская ТЭЦ. По словам представителей предприятий, в настоящее время горючим для функционирования они обеспечены и работают в нормальном режиме. Определены объекты хозяйственной деятельности, которые не подлежат отключению от энергоснабжения.

«На случай отключения энергоснабжения в области готовы к применению 319 единиц дизельных электростанций, из них 248 - стационарных и 71 - передвижная. Кроме того, объекты здравоохранения, в частности реанимационные и хирургические отделения, обеспеченные автономными источниками электроснабжения», - добавил Петр Кондров.

По итогу заседания глава Сумской облгосадминистрации дал поручение разработать план мероприятий на случай обострения ситуации с энергоснабжением.