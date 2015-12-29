Роменчане добились повышения закупочной цены на молоко

Отдельные предприятия, которые закупают молоко у населения, в частности Ичнянский и Ахтырский молокозаводы подняли цену на молоко с 4 до 5 гривен за 1 литр. Кроме того, селянам будут доплачивать за жирность, поэтому на руки люди будут получать до 6 гривен за литр.
Напомним, несколько дней назад в Роменском районе на акции протеста вышли жители нескольких сельских советов, возмущенные резким снижением уровня закупочной цены на молоко. Жители сел Ярошовка, Новая Гребля отказались сдавать молоко молокозаводам по 4 гривны. А на севере района, в частности в Рипчанском и Рогинском сельских советах, граждане блокировали транспортные средства молокособирателей и не пускали их на территорию населенных пунктов.
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