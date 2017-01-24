На Сумщине хотят уволить главврача ахтырской психбольницы

Согласно проекту, который выносится на ближайшую сессию облсовета, которая состоится 24 февраля, предлагается прекратить действие договора, заключенного с главным врачом коммунального учреждения Сумского областного совета «Областная специализированная психиатрическая больница № 2» Неофитной Лилией Павловной и соответсвенно уволить ее по основаниям, предусмотренным контрактом, в соответствии с пунктом 8 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины.
Кроме того, в преамбуле проекта решения рассказывается обо всех «грехах», совершенных г-жой Неофитной на посту главврача психбольницы, а именно: неподдержание надлежащей температуры в помещениях больницы, противодействие переводу замерзающих пациентов в Роменскую психбольницу, заболевание пациентов пневмонией, нарушение сроков пребывания пациентов на принудительном лечении.
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