Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51117

Сумские копы нашли украденную в Киеве мобилку

Патрульные выявили мобильный телефон, который находился в розыске.

12 февраля, около 22 часов, патрулируя улицу Августовскую, внимание полицейских привлекли 2 мужчин, которые нарушали общественный порядок. Во время общения с гражданами инспекторы проверили их мобильные телефоны по имеющимся базам полиции - оказалось, что один из телефонов находится в розыске.

31-летний мужчина сообщил, что телефон HTC приобрел по интернету из Киева. При покупке он обратил внимание на отсутствие документов и зарядного устройства, но привлекательная цена и трогательный рассказ продавца все же сподвигли его на приобретение телефона.

Патрульные доставили мужчину в Сумское отделение полиции, где следователи изъяли указанный телефон.

Патрульная полиция Сум рекомендует воздержаться от покупки любых товаров у сомнительных продавцов, ведь купленные вами вещи могут оказаться крадеными.

Право
view counter

Новости

Сумские копы нашли украденную в Киеве мобилку
Сегодня 17:51
Узбек предлагал сумскому пограничнику 900 гривен взятки
Сегодня 17:26
На Сумщине хотят уволить главврача ахтырской психбольницы
Сегодня 17:00
В Сумах благотворители передали медоборудование в детскую больницу
Сегодня 16:27
Роменчане добились повышения закупочной цены на молоко
Сегодня 16:05
Сумские пограничники задержали украинца с чужим паспортом
Сегодня 15:50
В облгосадминистрации убеждают, что угля на Сумской ТЭЦ хватит до конца отопительного сезона
Сегодня 15:35
Областные депутаты отказали в захоронении львовского мусора на Сумщине
Сегодня 15:23
В Ромнах поймали наркодилера
Сегодня 15:10
Россиянин пытался подкупить сумских пограничников
Сегодня 14:25
В Сумах псевдогазовщицы обокрали пенсионерку
Сегодня 13:38
В День святого Валентина на Сумщине стало на 30 семей больше
Сегодня 13:19
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.