Сумские копы нашли украденную в Киеве мобилку Патрульные выявили мобильный телефон, который находился в розыске.

12 февраля, около 22 часов, патрулируя улицу Августовскую, внимание полицейских привлекли 2 мужчин, которые нарушали общественный порядок. Во время общения с гражданами инспекторы проверили их мобильные телефоны по имеющимся базам полиции - оказалось, что один из телефонов находится в розыске.

31-летний мужчина сообщил, что телефон HTC приобрел по интернету из Киева. При покупке он обратил внимание на отсутствие документов и зарядного устройства, но привлекательная цена и трогательный рассказ продавца все же сподвигли его на приобретение телефона.

Патрульные доставили мужчину в Сумское отделение полиции, где следователи изъяли указанный телефон.

Патрульная полиция Сум рекомендует воздержаться от покупки любых товаров у сомнительных продавцов, ведь купленные вами вещи могут оказаться крадеными.