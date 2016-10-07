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В Сумах почтили память воинов. Уже не только интернационалистов

У Мемориала памяти воинам, погибшим в Афганистане, 15 февраля провели митинг - реквием.

Приурочен он был ко Дню чествования участников боевых действий на территории других государств. На митинг собралось до полутысячи человек: члены Союза ветеранов Афганистана, участники боевых действий в Афганистане, кадеты, военнослужащие. В руках у присутствующих были флаги Украины и Украинского союза ветеранов Афганистана.

Торжества открыл губернатор Николай Клочко.  Его выступление было кратким.

«Действительно, сегодня двойной праздник. Сегодня большой церковный день, Сретение Господне. Так совпало. Какая хорошая сегодня погода. В этот день вспоминаем эти четыре тысячи украинцев, которые прошли через Афганистан. Четко выполняли свой служебный воинский долг.  Проявляли мужество, проявляли героизм», - сказал Николай Клочко.

Погибших бойцов  в Афганистане  и на Востоке Украины  почтили минутой молчания. После чего, глава Сумской областной государственной администрации продолжил свое выступление.

«Не  забываем о вашем подвиге. Будем вечно помнить. Они являются примером для всех тех, кто сейчас борется за независимость в зоне проведения АТО», - сказал Николай Клочко.

Замглавы облсовета Анатолий Ричкаль  в своем двухминутном выступлении  отметил, что депутаты областного совета готовы и в дальнейшем  поддерживать воинов-интернационалистов.

«Сегодня чествуем память тех, кто по приказу своей Родины  выполнял свой интернациональный долг на территории других государств.

Буквально три года назад, когда в Украине также началась война, совсем по-другому начали расспрашивать о тех событиях. Потому что было обидно, когда приходит афганец с какой-то  справкой, а ему там докладывают, что мы туда вас не посылали. А сегодня уже наша молодежь с оружием в руках защищает суверенитет Украины», - сказал Анатолий Ричкаль.

Перед собравшимися выступил и мэр Сум Александр Лысенко. Он отметил, что военный приказ для  каждого гражданина Украины – вне обсуждения.

«История с каждым днем отдаляет нас от тех бурных событий афганской войны. Но времени  неподвластно вычеркнуть из памяти каждого украинца подвиг воина - интернационалиста. 3 360 сыновей Украины  отдали свою жизнь в других государствах, выполняя приказ. Сегодня историки, политики, общественные деятели много обсуждают и во многом правы. Правильно ли тогда отдавали приказ? Своевременно ли  обеспечили всем необходимым? Они могут обсуждать, но никогда нельзя обсуждать приказ военный», - сказал Александр Лысенко.

«Сегодня святой день. Святой для тех, кто вернулся живым. И трагический для тех матерей, у которых война забрала сыновей. Каждый год здесь встречаемся,  и каждый год возлагаем цветы на это святое место. Ведь 124 наших земляка сложили головы», - сказал  глава городской организации ветеранов Афганистана Владимир Шейко.

«Как-то этот день тяжело переживается… Это была мощнейшая армия. Но это была и подлая война, прежде всего», - сказал участник боевых действий в Афганистане, полковник в отставке Владимир Падалко.

 Митинг- реквием завершился молебном, который провел настоятель церкви Ионы Воина отец Евгений

« К сожалению то, что сейчас происходит не постижимо людскому уму. Братский народ пошел на брата. И мы сегодня вспоминаем не только боевые действия в Афганистане, но и на Востоке Украины.», - сказал отец Евгений.

После этого последовало возложение цветов к Мемориалу. Гвоздики также возложили  к памятному знаку  бойцов, погибшим в зоне АТО. Две сотни военнослужащих и кадетов прошли торжественным маршем от одного памятника к другому. 

Ольга Сергеева  

Справка:

Согласно Указу президента Украины №180/2004 от 11- го февраля 2004 года ежегодно 15- го февраля отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств - День памяти.   По случаю торжественного празднования Дня чествования боевых действий около памятников умершим воинам – афганцам по всей Украине собираются ветераны и близкие погибшие, чтобы почтить солдат  и офицеров, которые с честью выполняли свой служебный долг в горах Афганистана. 

 С 1979 до 1989 года около ста пятидесяти тысяч украинцев прошли через горнило «афганской войны». 3360 украинцев не вернулись из Афганистана, 72 человека считаются пропавшими без вести или попавшими в плен. Получили ранения более 8 тысяч украинцев, 4687 из них вернулись в родительские дома инвалидами. Чествуют на Украине и всех тех, кто принимал участие в других войнах - военнослужащих, выполнявших интернациональный долг в Чили, Испании, Египте, Вьетнаме, Эфиопии, на острове Куба и во многих других «горячих точках» мира. 

Общество АТО Афганцы Воины-интернационалисты
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