В Сумах почтили память воинов. Уже не только интернационалистов У Мемориала памяти воинам, погибшим в Афганистане, 15 февраля провели митинг - реквием.

Приурочен он был ко Дню чествования участников боевых действий на территории других государств. На митинг собралось до полутысячи человек: члены Союза ветеранов Афганистана, участники боевых действий в Афганистане, кадеты, военнослужащие. В руках у присутствующих были флаги Украины и Украинского союза ветеранов Афганистана.

Торжества открыл губернатор Николай Клочко. Его выступление было кратким.

«Действительно, сегодня двойной праздник. Сегодня большой церковный день, Сретение Господне. Так совпало. Какая хорошая сегодня погода. В этот день вспоминаем эти четыре тысячи украинцев, которые прошли через Афганистан. Четко выполняли свой служебный воинский долг. Проявляли мужество, проявляли героизм», - сказал Николай Клочко.

Погибших бойцов в Афганистане и на Востоке Украины почтили минутой молчания. После чего, глава Сумской областной государственной администрации продолжил свое выступление.

«Не забываем о вашем подвиге. Будем вечно помнить. Они являются примером для всех тех, кто сейчас борется за независимость в зоне проведения АТО», - сказал Николай Клочко.

Замглавы облсовета Анатолий Ричкаль в своем двухминутном выступлении отметил, что депутаты областного совета готовы и в дальнейшем поддерживать воинов-интернационалистов.

«Сегодня чествуем память тех, кто по приказу своей Родины выполнял свой интернациональный долг на территории других государств.

Буквально три года назад, когда в Украине также началась война, совсем по-другому начали расспрашивать о тех событиях. Потому что было обидно, когда приходит афганец с какой-то справкой, а ему там докладывают, что мы туда вас не посылали. А сегодня уже наша молодежь с оружием в руках защищает суверенитет Украины», - сказал Анатолий Ричкаль.

Перед собравшимися выступил и мэр Сум Александр Лысенко. Он отметил, что военный приказ для каждого гражданина Украины – вне обсуждения.

«История с каждым днем отдаляет нас от тех бурных событий афганской войны. Но времени неподвластно вычеркнуть из памяти каждого украинца подвиг воина - интернационалиста. 3 360 сыновей Украины отдали свою жизнь в других государствах, выполняя приказ. Сегодня историки, политики, общественные деятели много обсуждают и во многом правы. Правильно ли тогда отдавали приказ? Своевременно ли обеспечили всем необходимым? Они могут обсуждать, но никогда нельзя обсуждать приказ военный», - сказал Александр Лысенко.

«Сегодня святой день. Святой для тех, кто вернулся живым. И трагический для тех матерей, у которых война забрала сыновей. Каждый год здесь встречаемся, и каждый год возлагаем цветы на это святое место. Ведь 124 наших земляка сложили головы», - сказал глава городской организации ветеранов Афганистана Владимир Шейко.

«Как-то этот день тяжело переживается… Это была мощнейшая армия. Но это была и подлая война, прежде всего», - сказал участник боевых действий в Афганистане, полковник в отставке Владимир Падалко.

Митинг- реквием завершился молебном, который провел настоятель церкви Ионы Воина отец Евгений.

« К сожалению то, что сейчас происходит не постижимо людскому уму. Братский народ пошел на брата. И мы сегодня вспоминаем не только боевые действия в Афганистане, но и на Востоке Украины.», - сказал отец Евгений.

После этого последовало возложение цветов к Мемориалу. Гвоздики также возложили к памятному знаку бойцов, погибшим в зоне АТО. Две сотни военнослужащих и кадетов прошли торжественным маршем от одного памятника к другому.

Ольга Сергеева