«Нефтяник» стал третьим на Кубке Пожечевского 15 февраля под Полтавой прошли решающие встречи на традиционном Кубке Пожечевского.

В матче за третье место встречались ФК «Полтава» и ахтырский «Нефтяник». С первых минут команды действовали на встречных курсах и на больших скоростях. В первом тайме – как по результату, так и по игровым преимуществам – очевидным лидером была «Полтава».

На старте встречи Андрей Герт бил из-под защитника, однако мяч просвистел рядом со штангой. В ответ Нехтий едва не вывел «Полтаву» вперед: Владислав ворвался в штрафную и бил с острого угла, мяч проскользнул под голкипером. Насибулин со стандарта коварно отправлял мяч в створ ворот, однако голкипер «Нефтяника» отразил удар, а защитник вынес сферу подальше от ворот.

Вскоре игроки «Нефтяника» оказались в меньшинстве: за неспортивное поведение поле покинул Передистый. У полтавчан имел хорошую возможность воспользоваться численным преимуществом Нехтий, который получил пас на ход, однако на выходе один на один с вратарем был немного неточным. Еще одна возможность была у Нехтия, но Данкович парировал удар. Вратарь ахтырчан отлично справился и с добиванием от Насибулина, переправив мяч на угловой. Стандарт взялся исполнять Трояновский. Он сделал подачу на дальнюю штангу, где Голиков пяткой сыграл на Кушниренко, который находился на линии вратарской. Богдан пробил четко и точно - 1:0.

Во втором тайме полтавчане несколько подсели. А вот гости начали действовать активнее. В результате сначала в середине тайма «нефтяники» заработали право на пенальти – точку реализовал экс-полтавчанин Пиднебенный. А под занавес матча ударом из-за пределов штрафной решающий гол забил игрок, который пребывает на просмотре.

1:2 – ахтырчане обыгрывают полтавчан и занимают в Кубке Пожечевского 3-ю позицию. ФК «Полтава» - «Нефтяник» - 1:2 (1:

«Нефтяник» (первый тайм): Данкович, Бояринцев, Логинов, Билык, Передистый, Лозовой, Черний, Г.Пасич, Герт и игроки находящиеся на просмотре.

Удаление: Передистый (5).

«Нефтяник» (второй тайм): Юрчук, Циколия, Власюк, Зайчук, Сондей, Пиднебенной, Войцеховский, Лапин, Е.Пасич, Антюх и игрок находящийся на просмотре.

Голы: Пиднебенной (77) пен, игрок на просмотре (84).

В финале встретились кременчугский «Кремень» и «Ингулец» из Петрово. Победу по пенальти после ничейного основного времени 2:2 одержал «Кремень» 4:3.