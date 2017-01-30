Киевское «Динамо» приедет в Ахтырку 5 апреля

В соответствии с решением КДК ФФУ Дирекция УПЛ определила дату проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины.
Поединки «Полтава» - «Шахтер» (Донецк) и «Нефтяник» (Ахтырка) - «Динамо» (Киев) состоится 5 апреля 2017 года.
Матчи 1/2 финала Кубка Украины пройдут 26 апреля 2017 года.
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