На Сумщине таки будут перебои с подачей электроэнергии Главам ОГА и облэнерго поручено разработать графики уменьшения энергопотребления в пиковые часы нагрузок.

В рамках принятия временных чрезвычайных мер в энергетике главам ОГА совместно с облэнерго и промышленными предприятиями поручено разработать планы-графики для уменьшения энергопотребления в пиковые часы нагрузок. Об этом 15 февраля на внеочередном заседании правительства заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Он сообщил, что во исполнение протокола заседания антикризисного энергетического штаба (которое состоялось 13 февраля), крупнейшие промышленные области - Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черниговская уже провели штабы по чрезвычайным техногенных ситуаций для просмотра почасовых графиков нагрузок предприятий и генерирующих мощностей.

«Блокирование на востоке поставок антрацитовой группы угля началось в низкий температурный режим месяца, поэтому сегодня нужно думать не только о поставках электроэнергии, но и об обеспечении теплом населения. Поэтому вопрос касается не только промышленных регионов. Завтра областям будут даны рекомендации, каким образом пересмотреть режимы энергопотребления и уменьшить его в пиковые часы», - отметил Зубко.