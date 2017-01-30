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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:15190

На Сумщине пограничники задержали авто с клипсами

Попытку незаконного перемещения через границу товаров народного потребления прекратили 15 февраля пограничники Сумского отряда.

В ходе реализации заранее полученной информации о возможной противоправной деятельности пограничный патруль неподалеку от госграницы на направлении между российским населенным пунктом Сподарюшино и украинским Поповка, задержал автомобиль «ВАЗ» украинской регистрации под управлением нашего соотечественника. В салоне транспортного средства пограничники обнаружили 13 коробок с клипсами для маркировки товаров, которые мужчина незаконно переместил через границу.

Транспортное средство с товаром передали работникам фискальной службы. За незаконное пересечение государственной границы Украины 39-летнему местному жителю придется отвечать в суде, сообщает госпогранслужба.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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