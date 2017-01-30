На Сумщине пограничники задержали авто с клипсами Попытку незаконного перемещения через границу товаров народного потребления прекратили 15 февраля пограничники Сумского отряда.

В ходе реализации заранее полученной информации о возможной противоправной деятельности пограничный патруль неподалеку от госграницы на направлении между российским населенным пунктом Сподарюшино и украинским Поповка, задержал автомобиль «ВАЗ» украинской регистрации под управлением нашего соотечественника. В салоне транспортного средства пограничники обнаружили 13 коробок с клипсами для маркировки товаров, которые мужчина незаконно переместил через границу.

Транспортное средство с товаром передали работникам фискальной службы. За незаконное пересечение государственной границы Украины 39-летнему местному жителю придется отвечать в суде, сообщает госпогранслужба.