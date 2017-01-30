В Сумах 18-летний парень разгуливал с балисонгом Патрульные обнаружили мужчину с предметом, похожим на нож типа балисонг.

13 февраля, около 10 часов, патрулируя территорию автовокзала на улице Степана Бандеры инспекторы заметили подозрительного мужчину, который пытался избежать контакта с полицейскими.

Общаясь с инспекторами, 18-летний житель Белопольского района нервничал.

Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него предмет, похожий на нож типа балисонг. По имеющимся базами стражи порядка выяснили, что мужчина имел проблемы с законом, ведь в сентябре 2016 года он совершил грабеж в Сумах.

Полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Следователи изъяли указанный предмет.