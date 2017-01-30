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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:15115

В Сумах 18-летний парень разгуливал с балисонгом

Патрульные обнаружили мужчину с предметом, похожим на нож типа балисонг.

13 февраля, около 10 часов, патрулируя территорию автовокзала на улице Степана Бандеры инспекторы заметили подозрительного мужчину, который пытался избежать контакта с полицейскими.

Общаясь с инспекторами, 18-летний житель Белопольского района нервничал.

Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него предмет, похожий на нож типа балисонг. По имеющимся базами стражи порядка выяснили, что мужчина имел проблемы с законом, ведь в сентябре 2016 года он совершил грабеж в Сумах.

Полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Следователи изъяли указанный предмет.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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