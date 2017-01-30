На Сумщине подросток грабил женщин Недригайловским отделом Роменской местной прокуратуры утверждено сообщение о подозрении относительно 17-летнего жителя Белопольского района.

Юноша обоснованно подозревается в совершении разбойного нападения и нескольких грабежей. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) и ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено его причастность к нападению на женщину 10 февраля текущего года. Тогда злоумышленник в вечернее время, убедившись в отсутствии свидетелей, подбежал к потерпевшей, ударил ее несколько раз в лицо, выхватил сумочку и скрылся в неизвестном направлении. Кроме того, собрано достаточно доказательств того, что именно этот юноша в конце прошлого и начале этого годов ограбил аналогичным способом еще трех женщин.

Как сообщил начальник Недригайловского отдела Роменской местной прокуратуры Павел Стрила, пока юноша, как того требует законодательство, дает показания в присутствии отца, прокуратура уже готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Несовершеннолетнему злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.