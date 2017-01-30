Сумские пограничники нашли угнанный 2 года назад BMW На Сумщине пограничники обнаружили BMW X6, который находился в розыске почти 2 года.

Пограничники Сумского отряда второй раз за последнюю неделю обнаружили транспортное средство, которое числится в международном розыске. 15 февраля в международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Великая Писаревка» на въезд в Украину прибыл автомобиль BMW X6 украинской регистрации. Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым управлял наш соотечественник, сработала база данных Интерпола.

В ходе проведения проверочных мероприятий правоохранители выяснили, что указанное транспортное средство было похищено у владельца еще весной 2015 года.

Также, во время проведения контроля второй линии с гражданином Украины установлено, что последний незаконно пересекал государственную границу Украины через временно недействующий пункт пропуска «Симферополь».

Сейчас по данному факту проинформированы Укрбюро Интерпола в г. Киев. Водитель и автомобиль переданы представителям Национальной полиции. Кроме этого, за незаконное пересечение государственной границы Украины на 32-летнего водителя составлены соответствующие административные материалы.