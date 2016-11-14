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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:1836

В Сумах просят ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы

ПАО «Сумыоблэнерго» обращается к сумчанам с просьбой рационально пользоваться электроэнергией в часы пик - с 08.00 до 10.00 и с 20.00 до 22.00.

Это поможет избежать перегрузки в энергосистеме Сумской области и снизить риск аварийных обесточиваний.

Придерживайтесь простых правил:

1. Не оставляйте свет в помещении включенным без надобности.

2. Перейдите на многотарифный учет электроэнергии, который позволит вам экономить средства при использовании электроприборов ночью.

3. По возможности, включайте стиральную машинку, бойлеры или другие мощные электроприборы ночью или утром до 09.00.

4. Используйте бытовые приборы с максимальным классом энергосбережения.

Общество Сумыоблэнерго Экономия электроэнергии
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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