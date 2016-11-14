В Сумах просят ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы

Это поможет избежать перегрузки в энергосистеме Сумской области и снизить риск аварийных обесточиваний.
Придерживайтесь простых правил:
1. Не оставляйте свет в помещении включенным без надобности.
2. Перейдите на многотарифный учет электроэнергии, который позволит вам экономить средства при использовании электроприборов ночью.
3. По возможности, включайте стиральную машинку, бойлеры или другие мощные электроприборы ночью или утром до 09.00.
4. Используйте бытовые приборы с максимальным классом энергосбережения.
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