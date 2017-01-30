На Сумщине задержали Мерседес с коровами

Совместная межведомственная группа неподалеку от границы на окраине населенного пункта Михайловка задержала автомобиль Mercedes-Benz украинской регистрации, на котором гражданин Украины перевозил груз крупного рогатого скота. Всего в автофургоне пограничники насчитали 4 коров. Никаких товаро-сопроводительных документов на живой товар у мужчины не было.
Сейчас задержанный автомобиль вместе со скотом доставлен в Краснопольское отделение полиции для выяснения обстоятельств происхождения груза и законности нахождения его в контролируемом пограничном районе, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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