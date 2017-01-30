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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:35221

Сумские копы задержали вора-гастролера с Полтавщины

Патрульные обнаружили мужчину, который находился в розыске полицией Полтавщины и имел при себе несколько ножей.

Внимание инспекторов привлек мужчина, который ходил по вокзалу в 3 различных куртках. Общаясь с полицейскими, мужчина представился и указал свой возраст. Странное и нервозное поведение гражданина насторожило инспекторов.

Во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него 2 ножа и паспорт. Как выяснилось, первичные данные, которые предоставил о себе мужчина, оказались ложными, ведь в паспорте была его фотография с совсем другими данными.

По имеющимся базами полицейские установили, что 24-летний житель города Гадяч Полтавской области находится в розыске за совершение уголовного преступления предусмотренного ч. 3 статьи 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) УК, как лицо, которое скрывается от следствия.

Инспекторы доставили его в Сумское отделение полиции.

Право Патрульная полиция
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