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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:39162

На Сумщине пьяная семейная ссора довела до поножовщины

Работники Великописаревского отделения полиции открыли уголовное производство в отношении 34-летней жительницы района, которая во время ссоры со своим сожителем ножом причинила ему телесные повреждения.

В дежурную часть Великописаревского отделение полиции поступило сообщение о домашней драке. На месте выяснилось, что конфликт между супругами возник после длительного «застолья». Сначала мужчина и женщина поссорились, потом дело дошло до того, что глава семьи обратился к кулакам. Разъяренная женщина, находясь под действием алкоголя, принялась доказывать значимость собственных претензий с помощью ножа. В приступе гнева она нанесла сожителю телесные повреждения в виде поверхностных порезов левого плеча, грудной клетки и поясничной части тела. Когда пыл драки немного утих, женщина пришла в себя и обратилась к соседям за помощью. А уже те вызвали медиков и полицию.

Сейчас следователи по факту нанесения телесных повреждений открыли уголовное производство по признакам ч.1 статьи 125 ч.1 УК Украины. Сожительнице потерпевшего грозит немалый штраф или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Поножовщина Телесные повреждения
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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