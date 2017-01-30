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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20164

Трое конотопчан оставили мошенников без «заработка»

Назвавшись сотрудниками известного банка неизвестные злоумышленники, под предлогом предоставления банковских услуг, пытались обмануть четырех жителей города и района. Однако, в трех случаях «старания» мошенников оказались напрасными, ведь выманить деньги у граждан им так и не удалось.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции обратился 65-летний житель Конотопа, который сообщил, что чуть не стал жертвой мошенников. По словам мужчины, днем на сотовый телефон поступило смс-сообщение о том, что его банковская карта заблокирована и для ее разблокировки необходимо позвонить на соответствующий номер телефона. Здравомыслящий пенсионер сразу догадался, что это мошенническая ловушка и удалил сообщение, ведь банковской карточки данного финансового учреждения он никогда не имел.

В этот же день оставили мошенников «с носом» еще два местных жителя. Им также позвонили неизвестные и, представившись работниками банка, под предлогом уточнения личных данных клиентов, пытались узнать секретные коды их кредитных карт. Но «заработать» на доверчивых гражданах им так и не удалось. Догадавшись о намерениях собеседников, последние немедленно прервали связь и сообщили о попытке мошенничества в полицию.

Работники полиции в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными и осторожными во время телефонных разговоров с незнакомыми лицами, которые представляются сотрудниками финансовых учреждений. Помните, банковские работники никогда не решают служебных вопросов в телефонном режиме. В случае же получения сомнительного смс-сообщения, где говорится о вашей банковской карте, счете или секретном коде - немедленно обратитесь за консультацией в ближайшее учреждение банка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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