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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:17346

В Сумах сбили 16-летнюю девушку на пешеходном переходе

Сегодня, 16 февраля, на ул. Харьковская произошло ДТП с пострадавшей.

На нерегулируемом пешеходном переходе возле остановки «Ул. Сергея Табалы» автомобиль ВАЗ-2108 сбил 16-летнюю девушку, которая как раз переходила дорогу. Ее доставили в больницу.

Как сообщили в патрульной полиции г. Сумы, 36-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля, сдал анализы на биосреду. По результатам экспертизы будет выяснено находился ли водитель на момент совершения наезда на пешехода в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, действия водителя классифицируются по ст. 286 ч.1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее причинение пострадавшему  телесные повреждения средней тяжести).

Право Дтп
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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