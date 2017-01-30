В Сумах сбили 16-летнюю девушку на пешеходном переходе

На нерегулируемом пешеходном переходе возле остановки «Ул. Сергея Табалы» автомобиль ВАЗ-2108 сбил 16-летнюю девушку, которая как раз переходила дорогу. Ее доставили в больницу.
Как сообщили в патрульной полиции г. Сумы, 36-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля, сдал анализы на биосреду. По результатам экспертизы будет выяснено находился ли водитель на момент совершения наезда на пешехода в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительным данным, действия водителя классифицируются по ст. 286 ч.1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее причинение пострадавшему телесные повреждения средней тяжести).
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