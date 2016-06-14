На Сумщине сельский голова получил 3 года тюрьмы за присвоение средств и авто На Сумщине сельский голова сядет на 3 года за присвоение средств и авто

Об этом свидетельствует приговор Белопольского районного суда Сумской области от 9 февраля, пишут Наші гроші.

В 2011-2015 годах голове села по его указаниям незаконно начислили и выдали премии, материальную помощь на оздоровление, доплаты за ранг и за выслугу лет на общую сумму 67 тыс. грн. Эти средства были выделены из бюджета сельсовета.

Кроме того, в 2012 году Бойчук собрал из фермеров 25,7 тыс. грн, чтобы купить автомобиль для сельского совета. За эти средства был приобретен ВАЗ 21070, сельский голова под предлогом якобы невозможности поставить автомобиль на учет сельсовета зарегистрировал его на себя и использовал по своему усмотрению.

В дальнейшем сельсовет без ведома местных депутатов заключила с Бойчуком договор аренды этого автомобиля, включив расходы на содержание арендованного транспортного средства в смету сельсовета на 2013 год. В 2015 году сельский голова продал ВАЗ 21070, перерегистрировав его на свою дочь.

Бойчук признал свою вину частично. В частности, не отрицал, что присвоил средства сельсовета. В результате он получил 3 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях, организациях всех форм собственности сроком на 3 года.

Суд также взыскал с бывшего сельского головы в пользу Александровского сельского совета 67 тыс. грн причиненного материального ущерба.

Данных об апелляционном обжаловании приговора в реестре пока нет. Приговор вступает в силу после рассмотрения апелляции, или пропуска 30-дневного срока обжалования со стороны осужденного после приговора первой инстанции 9 февраля.