В Сумах владельца кафе оштрафовали на 134 тысячи за нарушение трудового законодательства

Согласно ст. 265 КЗоТ общая сумма штрафных санкций составила 134 400 грн. Основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия было обращение работников предприятия в Управление Гоструда в Сумской области, законные права которых нарушил работодатель. Таким образом специалистами Гоструда в ходе проверки установлено допуск работника к работе без заключения с ним трудового договора, что является нарушением ч. 1,3 ст. 24 КЗоТ, за которое согласно ст. 265 КЗоТ к предприятию применена штрафная санкция в тридцатикратном размере минимальной заработной платы.
Также установлены нарушения требований ч. 1 ст. 106 КЗоТ - работодателем по почасовой системе оплаты труда не было обеспечено оплату в двойном размере часовой ставки работы работника в сверхурочное время. Следует заметить, что в выходные дни не определенные графиком работы предприятия. На ряду с выше указанным, государственными инспекторами было установлено нарушение работодателем порядка выплаты заработной платы и увольнения работника.
Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание работодателей на необходимость соблюдения трудового законодательства, и на нововведения в перечень штрафных санкций, предусмотренных за его нарушение.
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