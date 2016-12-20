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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:011019

В Сумах владельца кафе оштрафовали на 134 тысячи за нарушение трудового законодательства

За выявленные в ходе проверки нарушения законодательства по вопросам труда Управлением Гоструда в Сумской области был наложен штраф на ООО «Чин-чин» и соответствующего ФЛП, осуществляющих свою деятельность в сфере оказания услуг мобильной питания, в кафе «Чин-чин», Сумы.

Согласно ст. 265 КЗоТ общая сумма штрафных санкций составила 134 400 грн. Основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия было обращение работников предприятия в Управление Гоструда в Сумской области, законные права которых нарушил работодатель. Таким образом специалистами Гоструда в ходе проверки установлено допуск работника к работе без заключения с ним трудового договора, что является нарушением ч. 1,3 ст. 24 КЗоТ, за которое согласно ст. 265 КЗоТ к предприятию применена штрафная санкция в тридцатикратном размере минимальной заработной платы.

Также установлены нарушения требований ч. 1 ст. 106 КЗоТ - работодателем по почасовой системе оплаты труда не было обеспечено оплату в двойном размере часовой ставки работы работника в сверхурочное время. Следует заметить, что в выходные дни не определенные графиком работы предприятия. На ряду с выше указанным, государственными инспекторами было установлено нарушение работодателем порядка выплаты заработной платы и увольнения работника.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание работодателей на необходимость соблюдения трудового законодательства, и на нововведения в перечень штрафных санкций, предусмотренных за его нарушение.

Право Управление гоструда в Сумской области
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