Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40100

В Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике

17-19 февраля манеж СумГУ им. В.Голубничего будет принимать чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

На лучшей легкоатлетической крытой арене страны будут соревноваться сильнейшие атлеты: победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, Всемирных Универсиад, этапов Бриллиантовой лиги. Признанные звезды королевы спорта и амбициозная и перспективная молодежь сразятся за звание сильнейших атлетов страны 2017 года в 28 видах соревновательной программы и бороться за право защищать честь Украины на чемпионате Европы в помещении, который 3-5 марта будет принимать Белград (Сербия).

Третий год подряд для любителей королевы спорта организуется прямая трансляция соревнований с участием ведущих специалистов мира легкой атлетики Украины (в качестве комментаторов и экспертов). Трансляция состоится на канале федерации легкой атлетики Украины в Youtube и на телеканале UA:СУМИ.

Начало соревнований: 17 февраля в 10:00. Торжественная церемония открытия: 17 февраля в 16:15. Место проведения: легкоатлетический манеж Сумского государственного университета (ул. Прокофьева 38/1). Вход свободный.

Спорт Легкая атлетика
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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