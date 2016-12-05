В Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике 17-19 февраля манеж СумГУ им. В.Голубничего будет принимать чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

На лучшей легкоатлетической крытой арене страны будут соревноваться сильнейшие атлеты: победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, Всемирных Универсиад, этапов Бриллиантовой лиги. Признанные звезды королевы спорта и амбициозная и перспективная молодежь сразятся за звание сильнейших атлетов страны 2017 года в 28 видах соревновательной программы и бороться за право защищать честь Украины на чемпионате Европы в помещении, который 3-5 марта будет принимать Белград (Сербия).

Третий год подряд для любителей королевы спорта организуется прямая трансляция соревнований с участием ведущих специалистов мира легкой атлетики Украины (в качестве комментаторов и экспертов). Трансляция состоится на канале федерации легкой атлетики Украины в Youtube и на телеканале UA:СУМИ.

Начало соревнований: 17 февраля в 10:00. Торжественная церемония открытия: 17 февраля в 16:15. Место проведения: легкоатлетический манеж Сумского государственного университета (ул. Прокофьева 38/1). Вход свободный.