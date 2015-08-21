Сумчане на третьем месте по зарплатам в области По данным Главного управление статистики в Сумской области среднемесячная заработная плата штатного работника в Сумах в прошлом году составляла 4552 грн.

Это на 421 грн больше среднеобластного показателя и в 2,8 раза - законодательно установленного уровня минимальной заработной платы (1600 грн). Относительно 2015 года средняя заработная плата выросла на 16,9%.

По размеру заработной платы город Сумы занимает третье место, уступая первенство Тростянецкому району и г. Ахтырка.