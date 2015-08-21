Сумчане на третьем месте по зарплатам в области

Это на 421 грн больше среднеобластного показателя и в 2,8 раза - законодательно установленного уровня минимальной заработной платы (1600 грн). Относительно 2015 года средняя заработная плата выросла на 16,9%.
По размеру заработной платы город Сумы занимает третье место, уступая первенство Тростянецкому району и г. Ахтырка.
В сентябре 2016 года средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 4467 грн....
По словам исполняющего обязанности начальника Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Сумской области Алексея Мазуренко, среднемесячная заработная плата за...
Заработная плата штатного работника на Сумщине составляла в среднем 3 455 грн....
Средняя заработная плата в Сумах выросла на 17%....
Среднемесячная заработная плата штатного работника в Сумах в январе-июне 2015 года составила 3567 грн....