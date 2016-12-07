На Конотопщине селяне заблокировали дорогу На Конотопщини селяне заблокировали дорогу и требуют справедливой цены на молоко.

Акция протеста началась в 5 утра сегодня, 16 февраля. Таким образом селяне добиваются повышения платы за молоко. Жители Великого Самбора протестуют против произвола скупщиков молока, которые в одностороннем порядке начали занижать цены. Ранее молоко закупали по 5 гривен за литр, а сейчас цену снизили на гривну. Селяне возмущены таким шагом, ведь молочная продукция в магазинах дорожает, пишет ТопКонотоп.

Поддержать митингующих приехали представители конотопской власти и «Правый Сектор». Как стало известно, к громаде приехали и представители районной власти. Говорят, что якобы с сегодняшнего дня цена должна быть 5 гривен.

Напомним, роменские селяне также протестовали против снижения закупочных цен на молоко и добились ее повышения.