На Конотопщине селяне заблокировали дорогу

Акция протеста началась в 5 утра сегодня, 16 февраля. Таким образом селяне добиваются повышения платы за молоко. Жители Великого Самбора протестуют против произвола скупщиков молока, которые в одностороннем порядке начали занижать цены. Ранее молоко закупали по 5 гривен за литр, а сейчас цену снизили на гривну. Селяне возмущены таким шагом, ведь молочная продукция в магазинах дорожает, пишет ТопКонотоп.
Поддержать митингующих приехали представители конотопской власти и «Правый Сектор». Как стало известно, к громаде приехали и представители районной власти. Говорят, что якобы с сегодняшнего дня цена должна быть 5 гривен.
Напомним, роменские селяне также протестовали против снижения закупочных цен на молоко и добились ее повышения.
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